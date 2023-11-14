В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна приехать на саммит ОДКБ

Песков отметил, что можно выразить сожаление в связи с отказом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать на саммит ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября. Об этом он заявил журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что можно выразить сожаление в связи с отказом Пашиняна, который сообщил о своем решении президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он подчеркнул, что такие встречи являются хорошим поводом для сверки часов. Также Песков подчеркнул, что ОДКБ "все равно сохраняет свою актуальность".

Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что Путин всегда открыт к контактам с Западом, но важен результат.

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