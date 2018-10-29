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Песков: Путин всегда открыт к контактам с Западом, но важен результат

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В Кремле прокомментировали готовность канцлера Германии общаться с Владимиром Путиным.

Глава государства всегда открыт к контактам, но они должны быть результативными, а не происходить ради самого процесса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель администрации страны при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.  Таким образом чиновник в Кремле оценил перед СМИ  высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца о готовности к диалогу с Владимиром Путиным.

Президент никогда не исключает контакты, всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но также всегда был и остается сторонником результативных контактов ради результата.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь Кремля заметил, что на текущий момент вряд ли можно говорить о том, что чаша весов склоняется в пользу какого-то учета национальных интересов России. Однако нельзя исключать того, что время может способствовать трансформации позиций.

Песков: ситуацию в районе Днепра в зоне СВО могут комментировать только военные.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, германия, дмитрий песков, запад, кремль, олаф шольц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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