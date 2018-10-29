Песков: ситуацию в районе Днепра в зоне СВО могут комментировать только военные

В Кремле призвал обратиться за разъяснениями о ходе СВО к пресс-службе МО РФ.

В Кремле переадресовали в пресс-службы российского министерства по обороны вопрос СМИ об оперативной обстановке в районе Днепра в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 ноября сделал официальный представитель администрации страны при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник отреагировал на запрос о ситуации, которая складывается сейчас на левом берегу реки Днепр. В Москве пояснили, что комментировать эти темы могут только военнослужащие.

Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции, это прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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