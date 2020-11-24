Дочь Трампа отказалась поддержать версию отца о фальсификации выборов

Иванка Трамп признала верность точки зрения генпрокурора США Уильяма Барра.

Дочь бывшего американского лидера Дональда Трампа Иванка отказалась поддержать версию отца о фальсификации президентских выборов, после которых к власти в Белом доме пришел Джо Байден. Соответствующее видео на открытых слушаниях в специальном комитете Конгресса США представили законодатели. На кадрах Иванка Трамп говорит о своем согласии с выводом местного Минюста и словами генерального прокурора Уильяма Барра о том, что на голосовании 2020 года не допускалось мошенничество.

Это повлияло на мою точку зрения. Я уважаю генерального прокурора Барра, поэтому я приняла то, что он сказал. Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа

Напомним, что ранее генеральный прокурор Уильям Барр США в своем отчете заявил о том, что не нашел достаточных оснований для отмены результатов президентских выборов, на которых одержал победу соперник Трампа — Джо Байден.

Конгрессмены США представили аргументы в пользу того, что Трамп виноват в штурме Капитолия.

Фото и видео: Guardian News