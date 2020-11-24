Конгрессмены США представили аргументы в пользу того, что Трамп виноват в штурме Капитолия

Законодатели представили отрывки записей с Уильямом Барром и Иванкой Трамп.

Американские конгрессмены представили аргументы в пользу того, что бывший президент США Дональд Трамп виноват в штурме Капитолия. Специальный комитет Палаты представителей начал заседания по расследованию обстоятельств инцидента, зафиксированного 6 января 2021 года. Накануне состоялись первые открытые слушания. Законодатели презентовали материалы, которые, по их мнению, являются свидетельствами против политика и говорят о его ответственности за массовые беспорядки в центре Вашингтона. В спецкомитет вошли семеро демократов и два республиканца).

Председатель комитета Бенни Томпсон, являющийся представителем Демократической партии от штата Миссисип, охарактеризовал действия Дональда Трампа как "масштабный и многоступенчатый заговор с целью фальсификации президентских выборов". По версии конгрессмена, события в Капитолии стали кульминацией попытки государственного переворота.

Те, кто ворвались, в течение нескольких часов сражались с сотрудниками правоохранительных органов, были мотивированы тем, что сказал им президент Трамп. член Палаты представителей Лиз Чейни (республиканская представительница от штата Вайоминг)

Конгрессмены показали отрывки выступления министра юстиции и генерального прокурора при Трампе Уильяма Барра, который выразил свое несогласие с тем, что №выборы были украдены". Также показан эпизод с дочерью Трампа Иванкой, на котором девушка говорит о том, что уважает генпрокурора Барра и принимает то, что он говорит.

Трамп заявил, что может вновь предложить себя на пост президента.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance