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Трамп заявил, что может вновь предложить себя на пост президента
Сегодня, 11:37
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Трамп заявил, что может вновь предложить себя на пост президента

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Выборы в США состоятся в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что рассматривает вариант побороться за пост главы страны. Об этом сообщили на портале ТАСС. 

Политик выступил на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне.  Он заявил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в Миннеаполисе, Чикаго, Портленде, где обстановка была очень тяжелой. Он подчеркнул, что если займет пост президента, то разберется с насильственными преступлениями в указанных регионах.

Ранее на Piter.tv: Меланья Трамп намекнула на возможное возвращение в Белый дом.

Фото: FOX News

Теги: глава страны, пост президента сша, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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