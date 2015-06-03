Трамп заявил, что может вновь предложить себя на пост президента

Выборы в США состоятся в 2024 году.

Бывший президент США Дональд Трамп признался, что рассматривает вариант побороться за пост главы страны. Об этом сообщили на портале ТАСС.

Политик выступил на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне. Он заявил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в Миннеаполисе, Чикаго, Портленде, где обстановка была очень тяжелой. Он подчеркнул, что если займет пост президента, то разберется с насильственными преступлениями в указанных регионах.

Ранее на Piter.tv: Меланья Трамп намекнула на возможное возвращение в Белый дом.

Фото: FOX News