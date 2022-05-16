Ее муж намерен участвовать в выборах в 2024 году.

Бывшая первая леди США Меланья Трамп намекнула на возможное возвращение в Белый дом. Об этом она заявила в интервью Fox News.

Она заявила, что ей и мужу, экс-президенту США Дональду Трампу, удалось много добиться за четыре года правления в стране. Также Меланья ответила на вопрос, рассматривает ли она вариант возвращения в Белый дом.

Никогда не говори никогда. Меланья Трамп, экс-первая леди США

Отметим, что Дональд Трамп неоднократно говорил о намерениях участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Ранее Трамп заявил, что администрация США не знает, как общаться с Путиным

Видео: Fox News