Трамп: администрация США не знает, как общаться с Путиным

Текущий момент является одним из самых опасных в американской истории, подчеркнул экс-президент страны.

Правящая администрация США не представляет, как правильно вести дела с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп во время митинга своих сторонников в штате Пенсильвания.

Трамп подчеркнул, что власти страны "говорят неправильные вещи в неправильное время" и "не знают ничего о психологии". Такая неосмотрительность может стоить множества жертв в случае конфликта на Украине, добавил он.

Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим. Дональд Трамп,бывший президент США

Также политик отметил, что текущий момент является наиболее опасным за всю историю США. Администрация Джо Байдена "хвастается" помощью для Киева, вместо того, чтобы стремиться к достижению мирного соглашения с РФ.

Ранее мы сообщили о том, что экономист Холоденко обозначила 2 возможных сценария наступления долгового дефолта в США.

Видео: YouTube / Newsmax TV