Экономист Холоденко обозначила 2 возможных сценария наступления долгового дефолта в США

При этом эксперт подчеркнула, что в целом американские облигации являются безрисковым инструментом.

Дефолт США по федеральным долгам может произойти по двум сценариям. Об этом заявила начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт подчеркнула, что в целом американские облигации являются безрисковым инструментом. Тем не менее, дефолт может спровоцировать ряд факторов - первым из них является отказ конгресса от повышения лимита госдолга.

Вопрос, как правило, решается вокруг дедлайна. При запаздывании положительного решения запускается временная техническая процедура обслуживания госдолга. Оксана Холоденко, начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций"

Второй возможный сценарий, который обозначила эксперт, заключается в отказе США от выплаты процентов.

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