FT: западные банки готовятся к убыткам на сумму свыше $10 млрд после ухода из РФ

В частности, о будущих крупных потерях заявили итальянский UniCredit и французский Societe Generale.

Кредитные учреждения европейских стран и США прогнозируют собственные убытки в случае ухода с российского рынка. Как передаёт издание Financial Times, в общей сложности речь идёт более чем о $10 млрд.

На днях заявление о резервации средств сделал лидер среди итальянских банков UniCredit. Плд возможные потери выделено 1,2 млрд евро, ещё 5,3 млрд будут задействованы при полном уходе из РФ.

Аналогичные планы появились и у французского Societe Generale - по прогнозам потери банка составят 3,1 млрд евро.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году Франция намерена заменить российский газ биометаном.

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