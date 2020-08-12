Чжао Лицзянь призвал власти Тайваня не искать поддержки за границей.

МИД Китая призвал американских политиков не "играть с огнем" по проблеме Тайваня. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Китай выступает против любых официальных контактов между США и Тайванем, осуществляемых под каким бы то ни было предлогом Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чиновник заметил, что Вашингтону не следует питать иллюзии по поводу фундаментальных интересов КНР. Он добавил, что те, кто играет с огнем, обожгутся. В МИДе заметили, что намерены предостеречь администрацию Тайваня от продолжения следования по "неверному пути".

Не надо упорствовать в заблуждениях, охотно превращаться в марионетку, искать поддержки за рубежом и под предлогом эпидемии искать независимости Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Чжао Лицзянь добавил, что для Тайваня попытки стать независимым государством - тупиковый путь.

Китай ввел санкции против 11 американских официальных лиц.

Видео: Facebook / WION