Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Такое сообщение большими буквами он написал в своем Twitter.
В воскресенье, 5 января, Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.
В США заявили, что Трамп готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской республики. По словам советника Кэллиэнн Конуэй, это произойдет, если Иран "захочет начать вести себя как нормальная страна".
Видео: YouTube / The White House
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