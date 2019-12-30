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Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

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Президент США отреагировал на решение Ирана выйти из СВПД.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Такое сообщение большими буквами он написал в своем Twitter. 

В воскресенье, 5 января, Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг. 

В США заявили, что Трамп готов вести переговоры с представителями Ирана о пересмотре условий сделки по ядерной программе исламской республики. По словам советника  Кэллиэнн Конуэй, это произойдет, если Иран "захочет начать вести себя как нормальная страна". 

Видео: YouTube / The White House

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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