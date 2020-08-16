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Трамп допустил запрет на Alibaba в США

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Он не исключил, что вслед за Huawei в стране будет ограничена работа других крупных китайских технологических компаний

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции американского лидера в Бедминстере (Нью-Джерси). В ответ на вопрос журналиста он подтвердил, что Белый Дом "рассматривает варианты" введения новых ограничений.

При этом Трамп назвал "самым серьезным делом" меры, предпринятые в адрес Huawei, добавив, что не думает о снятии этих ограничений.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией КНР и занимается торговлей  в сети уже более 20 лет. Ей принадлежат такие дочерние компании и платформы, как Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

Напомним, ранее Трамп подписал указ, предполагающий запрет приложения TikTok в случае, если в течение 45 дней американские компании не выкупят его у текущего владельца – китайской ByteDance. 

Видео: The White House

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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