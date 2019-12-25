Владельцы смартфонов Huawei и Honor останутся без обновлений системы

Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на письмо из министерства торговли США, разосланное 14 августа. Теперь Google не сможет отправлять обновления на смартфоны компании Huawei, действующие на Android.
В мае прошлого года американским компаниям было запрещено экспортировать технологии для Huawei, но, по условиям временной лицензии, поставщики ПО всё ещё могли в течение 90 дней снабжать обновлениями мобильные устройства китайского производителя. Эта временная лицензия неоднократно продлевалась.
Напомним, США ввели санкции по отношению к Huawei под предлогом сотрудничества компании с Коммунистической партией Китая и предоставления ей персональных данных пользователей. Госдеп считает, что это происходит с помощью оборудования компании и активно призывает другие страны отказаться от технологий Huawei при установке сетей 5G.
Фото: pixabay.com
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