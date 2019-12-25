Дмитрий Полянский зачитал заявление Владимира Ермакова.

Россия подтвердила в ООН готовность продлить СНВ-III без предварительных условий. Об этом во время выступления в Первом комитете 75-й сессии Генассамблеи ООН сообщил первый заместитель постоянного председателя РФ Дмитрий Полянский. По словам дипломата, Москва готова продлить соглашение с Вашингтоном о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Полянский зачитал заявление главы департамента по вопросам нераспространения оружия МИД Владимира Ермакова.

Среди наиболее актуальных задач в данной области - продление российско-американского Договора о СНВ. Готовы к этому без предварительных условий, предлагаем США сделать это без искусственных затяжек заявление Владимира Ермакова

Дипломат уточнил, что продление соглашения Россия считает разумным шагом, который дал бы выигрыш во времени для рассмотрения вопроса о будущих подходах по контролю над вооружениями.

США отказались обсуждать свои санкции в Совбезе ООН по инициативе России.

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