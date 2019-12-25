Дмитрий Полянский заявил об этом в Twitter.

Россия подготовила новый проект резолюции СБ ООН по Сирии. Об этом сообщил российский зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в собственном Twitter-аккаунте. Дипломат заметил, что Москва хочет добиться продления действия одного КПП на сирийско-турецкой границе. Через пункт в Дамаск будет попадать гуманитарная помощь.

Напомним, что сейчас для гуманитарных поставок в Сирию приходится пользоваться двумя пограничными переходами - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Однако их мандат истекает 10 июля. Для дальнейшей работы КПП Совет Безопасности должен утвердить новую резолюцию.

Напомним, что ранее РФ и Китая наложили право вето на резолюцию ФРГ и Бельгии. Последние предлагали продлить разрешение на функционирование двух КПП еще на год. Россия хочет оставить на границе Турции и Сирии лишь один пограничный переход, при этом сократив срок разрешения до полугода. Этот проект также не набрал соответствующего количества голосов для принятия. РФ получила "за" 4 голоса из необходимого минимума в девять.

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России о Сирии.