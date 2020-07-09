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Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России о Сирии

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Проект РФ не набрал нужного количества голосов для принятия.

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России о Сирии. Представитель Москвы предложил оставить единственный пограничный переход на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи местному населению. 

"За" проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов

Кристоф Хойсген, постпред Германии в Совете Безопасности ООН

Напомним, что для принятия резолюции предложение России должно было получить девять голосов поддержки из 15. Ранее Китай и РФ наложили право вето на проект резолюции Бельгии и Германии. Обе страны хотели продлить на год работу двух пограничных пунктов "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на границе Сирии и Турции. Мандат функционирования данных КПП истекает 10 июля 2020 года.

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.

Видео: YouTube / Ihr Programm

Теги: оон, право вето, резолюция, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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