Проект РФ не набрал нужного количества голосов для принятия.

Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции России о Сирии. Представитель Москвы предложил оставить единственный пограничный переход на границе с Турцией для доставки гуманитарной помощи местному населению.

"За" проголосовали четыре члена Совбеза, против — семь, воздержались — четыре. Резолюция не принята, так как не набрала необходимого количества голосов Кристоф Хойсген, постпред Германии в Совете Безопасности ООН

Напомним, что для принятия резолюции предложение России должно было получить девять голосов поддержки из 15. Ранее Китай и РФ наложили право вето на проект резолюции Бельгии и Германии. Обе страны хотели продлить на год работу двух пограничных пунктов "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" на границе Сирии и Турции. Мандат функционирования данных КПП истекает 10 июля 2020 года.

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.

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