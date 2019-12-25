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ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Сегодня, 8:02
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lesjasap

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

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Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты.

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии. Соответствующий доклад опубликован 7 июля. Согласно результатам международной комиссии, правительственные силы Башара Асада при поддержке российской армии систематически наносили удары по гражданской инфраструктуре в Идлибе в ноябре 2019 года - июне 2020 года. Данные действия приравнены к военным преступлениям.

Многочисленные больницы, школы, рынки и дома были разрушены воздушными и наземными атаками, причем последние включали применение кассетных боеприпасов

говорится в докладе

В ООН заметили, что около миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома в Идлибе из-за авиаударов. В общей сложности комиссия зафиксировала 52 таких нападения. В них обвиняются Воздушно-космические силы РФ и Сирии.

В ООН предрекли учащение эпидемий зоонозных заболеваний.

Теги: военные преступления, идлиб, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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