Комиссия считает, что Сирия и РФ причастны к атакам на гражданские объекты.

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии. Соответствующий доклад опубликован 7 июля. Согласно результатам международной комиссии, правительственные силы Башара Асада при поддержке российской армии систематически наносили удары по гражданской инфраструктуре в Идлибе в ноябре 2019 года - июне 2020 года. Данные действия приравнены к военным преступлениям.

Многочисленные больницы, школы, рынки и дома были разрушены воздушными и наземными атаками, причем последние включали применение кассетных боеприпасов говорится в докладе

В ООН заметили, что около миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома в Идлибе из-за авиаударов. В общей сложности комиссия зафиксировала 52 таких нападения. В них обвиняются Воздушно-космические силы РФ и Сирии.

В ООН предрекли учащение эпидемий зоонозных заболеваний.