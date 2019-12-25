В МИД КНР рассказали о присоединении Пекина к международному соглашению по контролю над торговлей оружия.

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием. Об этом журналистам рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Цзюнь. Чиновник передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу документ о том, что Пекин присоединяется к Международному соглашению о торговле оружием.

Чжан Цзюнь считает, что присоединение Пекина к договору станет еще одним шагом для участия государства в глобальном контроле над торговлей вооружением для обеспечения международной безопасности. В МИД Китая считают, что одной из глобальных проблем стала односторонность. Чжан Цзюнь заявил, что отдельная страна выходит из соглашений о контроле над вооружениями и других договоров, а также совершает акты односторонней политики и запугивания. В китае не указали на США напрямую.

Это внесло огромную неопределенность в глобальный стратегический баланс и стабильность и серьезно подорвало совместные усилия всех стран по решению глобальных проблем Чжао Цзюнь

Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга.