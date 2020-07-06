Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за Гонконга

В МИД КНР ответили на действия Оттавы по прекращению поставок военной продукции в Гонконг.

Китай оставляет за собой право ответить на действия Канады из-за законопроекта о национальной безопасности Гонконга. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник отметил, что Оттава будет нести всю ответственность за последствия.

Ранее канадское правительство сообщило о том, что принятие закона о стратегической безопасности Гонконга заставляет Оттаву прекратить поставки в Гонконг военной продукции. Также страна приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

Ошибочные заявления и действия канадской стороны не учитывают тот факт, что закон о национальной безопасности Гонконга способствует устойчивой и долгосрочной реализации принципа "одна страна, две системы" Чжо Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

В МИД КНР добавили, что действия Канады являются грубым нарушением основных норм международных отношений и прав, а также вмешательством во внутренние дела Китая.

Пекин обвинил США в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море.

Видео: YouTube / SpokespersonCHN发言人办公室