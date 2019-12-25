Пекин обвинил США в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море

В МИД прокомментировали слова Пентагона о "дестабилизации региона Пекином".

Пекин обвинил Вашингтон в дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Чиновник напомнил, что Китай проводит военные учения около спорных островов Сиша (Парасельские острова) и не приемлет критику своих действий от США.

Китайские ВС проводят военные учения и имеют на это право, поскольку действуют с учетом национального суверенитета Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Спикер напомнил, что некоторые страны выбирают данную акваторию для проведения масштабных военных маневров, хотя не имеют каких-либо территорий в Южно-Китайском море. Подобное поведение в Пекине назвали попыткой продемонстрировать боевую мощь.

Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии.