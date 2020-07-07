В ООН предрекли учащение эпидемий зоонозных заболеваний. Об этом сообщили эксперты для "Би-би-си". Ученые отметили, что большая часть инфекций передается от животных к человеку.
По словам специалистов, болезни наподобие коронавируса появляются в мире все чаще. Эту проблему связывают с высоким уровнем употребления мяса, а также нерациональных сельскохозяйственных практик и изменением климата. Все вышеуказанные факторы влияют на взаимодействие людей и животных.
Согласно статистике ООН, ежегодно зоонозные заболевания убивают около двух миллионов человек. Речь идет о таких заболеваниях как Эбола и Лихорадка Западного Нила. За последние 20 лет эпидемии нанесли ущерб мировой экономике в размере 100 млрд долларов.
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием.
Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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