Ученые рассказали об учащении появления заболеваний, передающихся от животных к человеку.

В ООН предрекли учащение эпидемий зоонозных заболеваний. Об этом сообщили эксперты для "Би-би-си". Ученые отметили, что большая часть инфекций передается от животных к человеку.

По словам специалистов, болезни наподобие коронавируса появляются в мире все чаще. Эту проблему связывают с высоким уровнем употребления мяса, а также нерациональных сельскохозяйственных практик и изменением климата. Все вышеуказанные факторы влияют на взаимодействие людей и животных.

Согласно статистике ООН, ежегодно зоонозные заболевания убивают около двух миллионов человек. Речь идет о таких заболеваниях как Эбола и Лихорадка Западного Нила. За последние 20 лет эпидемии нанесли ущерб мировой экономике в размере 100 млрд долларов.

Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций