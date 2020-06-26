Авторами документа являются Аналитический центр при правительстве, МИД, Минэкономразвития и Федеральная служба государственной статистики.

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты. Об этом сказано в обзоре о выполнении целей устойчивого развития до 2030 года.

В документе сказано, что поставленную цель можно достигнуть с помощью национальный проектов и механизмов поддержки. По словам авторов, в России проводится эффективная политика, позволяющая бороться с бедностью. Таким образом, представителям различных подразделений удастся минимизировать уровень бедности как минимум в два раза к 2024 году.

В обзоре говорится, что самыми успешными направлениями стали "Качественное образование", "Достойная работа и экономический рост", а также "Ликвидация нищеты".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Путин пригласил Макрона посетить Россию.

Видео: kremlin.ru