Китай и Россия заблокировали в Совете Безопасности резолюцию по Сирии

РФ хочет предложить собственный проект, касающийся КПП для гуманитарных поставок.

Китай и Россия заблокировали в Совете Безопасности ООН резолюцию по Сирии. Страны наложили право вето на проект, предложенный Бельгией и Германией. Документ подразумевал продление работы двух пограничных переходов на границе Сирии и Турции, использующихся для гуманитарных поставок. Остальные членСБ ООН проголосовали "за" данную инициативу.

Российский представитель СБ в ООН Василий Небензя заявил, что РФ планирует внести в Совет Безопасности собственный проект резолюции, который оставляет один КПП для передвижения гуманитарной помощи.

Напомним, что упрощенный режим гумпомощи и медицинских грузов в Сирию действует с июля 2014 года. Поставки ведутся через соседние государства. В первую очередь в этом маршрут задействована Турция. Погранпереходы созданы через линию фронта. В список вошли Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии.