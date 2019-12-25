МИД Армении: Минская группа остается единственным форматом для переговоров по Карабаху

Зограб Мнацаканян рассказал о мирном процессе.

МИД Армении заявил о том, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом для переговоров по Нагорному Карабаху. Об этом в интервью государственному телеканалу рассказал глава внешнеполитического ведомства Еревана.

Приоритетом было достижение ситуации, в которой мы сможем положить конец этой агрессии. Она была особенной, потому что действия Азербайджана сопровождались достаточно открытой поддержкой со стороны Турции и с участием международных террористических групп Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении

Чиновник добавил, что после длительных переговоров Баку и Ереван смогли зафиксировать необходимость прекращения огня в регионе конфликта. Сейчас сторонам следует "прекратить это варварство, закрепить и упрочить паузу", По словам главы МИД Армении, только после этого можно говорить о мирном процессе.

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе.

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