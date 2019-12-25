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В МИД Армении назвали главную задачу переговоров в Москве по Карабаху
Сегодня, 9:05
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lesjasap

В МИД Армении назвали главную задачу переговоров в Москве по Карабаху

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Зограб Мнацаканян рассказал о действиях сторон конфликта и посредников по урегулированию конфликта.

В МИД Армении назвали главную задачу московских переговоров по Нагорному Карабаху. Глава внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян в интервью общественному государственному телевидению рассказал, что основополагающей задачей для Еревана и Баку должно стать укрепление механизмов режима прекращения огня в регионе конфликта.

Важнейшая задача, исходящая их этих договоренностей - закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов. Здесь у РФ и стран-сопредседателей есть важные функции

Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении

Напомним, что главы МИД Баку и Еревана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры между сторонами велись на протяжении десяти часов. В результате были заключены соглашения. Документ состоит из четырех пунктов. В нем говорится о прекращении огня с 12 часов дня 10 октября, гуманитарный обмен военнопленными и погибшими. Мероприятия будут проводиться при посредничестве МККК. 

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Фото: Pixabay.com

Теги: армения, зограб мнацаканян, мид, нагорный карабах, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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