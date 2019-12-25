В МИД Армении назвали главную задачу переговоров в Москве по Карабаху

Зограб Мнацаканян рассказал о действиях сторон конфликта и посредников по урегулированию конфликта.

В МИД Армении назвали главную задачу московских переговоров по Нагорному Карабаху. Глава внешнеполитического ведомства Зограб Мнацаканян в интервью общественному государственному телевидению рассказал, что основополагающей задачей для Еревана и Баку должно стать укрепление механизмов режима прекращения огня в регионе конфликта.

Важнейшая задача, исходящая их этих договоренностей - закрепить прекращение огня, механизмы, обеспечивающие прекращение огня и исключающие возобновление этих процессов. Здесь у РФ и стран-сопредседателей есть важные функции Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении

Напомним, что главы МИД Баку и Еревана прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры между сторонами велись на протяжении десяти часов. В результате были заключены соглашения. Документ состоит из четырех пунктов. В нем говорится о прекращении огня с 12 часов дня 10 октября, гуманитарный обмен военнопленными и погибшими. Мероприятия будут проводиться при посредничестве МККК.

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