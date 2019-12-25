Косачев прокомментировал новые договоренности по Нагорному Карабаху

Сенатор заявил, что у Баку и Еревана есть шанс на перемирие.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на собственной странице на Facebook прокомментировал соглашение, принятое в Москве представителями Баку и Еревана по вооруженному конфликту. По словам политика, режим прекращения огня дает сторонам шанс на достижение перемирия.

Произошло главное - разорван замкнутый круг взаимного насилия. Лучше так, чем никак. Провокаторы, если они вновь появятся, будут в конечном счете стрелять по своим же, по пленным и по павшим. И они должны об этом знать Константин Косачев, российский сенатор

Политик уточнил, что на данный момент основная ответственность находится на сторонах конфликта в регионе. Он считает, что Азербайджану и Армении следует согласовать конкретные параметры режима прекращения огня, обменяться пленными и телами жертв, обсудить вопросы за столом переговоров.

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Фото: Piter.tv