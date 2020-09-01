Здравко Кривокапич рассказал о серьезных экономических потерях для государства.

Оппозиция Черногории назвала ошибкой санкции против России. Об этом в интервью "РИА Новостям" заявил лидер крупнейшей в стране коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич. Политик отметил, что государство не должно было поддерживать западные антироссийские ограничения. По словам эксперта, такой шаг привел к значительным экономическим потерям.

Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции РФ…Напомню лишь, что мы экспортировали вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России Здравко Кривокапич, оппозиционный черногорский политик

Напомним, что ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что надеется на то, что после проведения парламентских выборов в Черногории политический ориентир сменится. Он выразил предположение, что страна откажется от антироссийской ориентации.

Шесть стран одобрили крымские санкции ЕС против России.