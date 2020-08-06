Въехать туда также могут граждане стран Евросоюза, Украины, Азербайджана и Белоруссии.

Власти Черногории назвали дату въезда для россиян — это 7 августа. Об этом сообщает сайт правительства страны.

Отмечается, что 6 августа власти Черногории включили Россию в список стран, которые могут свободно въезжать на территорию государства. В том же списке граждане стран Евросоюза, Украины, Азербайджана и Белоруссии.

Туристу, приехавшему в Черногорию, необходимо иметь при себе справку об отрицательном тесте на COVID-19, который был сделан не позднее 72-х часов до посещения страны.

Ранее мы писали, что еще одна страна открыла границы для россиян.

Видео: YouTube / Солнечная Черногория