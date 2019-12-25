О приеме иностранных граждан заявило правительство Черногории.

Еще одна страна открыла границы для россиян. Об этом сообщило информационное агентство Regnum. По данным журналистов, о возобновлении туристического потока с РФ сообщили власти Черногории 4 августа. Чиновники рассказали, что снимают введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд иностранных граждан.

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран. В данный список также вошел Азербайджан. Гражданам данных стран разрешен въезд в страну без дополнительных условий.

Напомним, что с 1 июня Черногория ввела специальные критерии въезда. Границы были закрыты для граждан государств, в которых было зарегистрировано более 25 зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения. Затем страна определила "зеленый список", в который вошли около 40 стран, а также государства ЕС. В "желтом списке" находились туристы, которые были обязаны предъявлять ПЦР-тест не старше 71 часа.

Напомним, что прямых рейсов между Россией и Черногорией нет.

Петербург присоединился к сертификации Safe Travels.