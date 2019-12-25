Петербург присоединился к сертификации Safe Travels

Петербург стал первым городом России, присоединившимся к сертификации.

Во вторник, 28 июля, стало известно, что Северная столица присоединилась к сертификации Safe Travels. Ее ввели после пандемии COVID-19.

Сообщается, что около ста учреждений, которые работают в сфере туризма, получили знак соответствия. В целом отрасль пережила карантин и пандемию. Город готов возобновить туризм, потому важно было убедить горожан, что требования к безопасности клиентов соблюдены. Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев сообщил, что были разработаны стандарты безопасности, которые согласовали с Роспотребнадзором.

Safe Travels SPb – это специальный знак, соответствующий международным тенденциям, своего рода знак качества, подтверждающий предпринимаемые меры обеспечения безопасности.

Ранее мы писали, что в Петербурге хотят обустроить "Северное побережье Невской губы".

Фото: pixabay