Проект предусматривает создание условий для экологического туризма.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в Петербурге хотят обустроить "Северное побережье Невской губы". Об этом сообщили в комитете по туризму города на Неве.

Речь идет о территории северного побережья Финского залива от Лахты до Лисьего носа. Там планируют создать туристический рекреационный кластер площадью 603 гектара.

"Северное побережье Невской губы" приспособят под экологический туризм. Соответствующий проект выдвинут на участие во всероссийском конкурсе.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург планирует принять участие в Форуме регионов Беларуси в Минске.

Фото:pixabay