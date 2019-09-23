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Петербург планирует принять участие в Форуме регионов Беларуси в Минске
Сегодня, 9:40
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nadezhda_sib

Петербург планирует принять участие в Форуме регионов Беларуси в Минске

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У Петербурга налажено сотрудничество с Минском и Могилевской областью.

Петербург хочет принять участие в Форуме регионов Беларуси и России. Мероприятие запланировано на сентябрь этого года и пройдет на территории соседнего государства. Участие в форуме губернатор города Александр Беглов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, сообщила пресс-служба Смольного. 

На данный момент Петербург сотрудничает с Беларусью, но, по мнению Беглова, есть также и пространство для взаимодействия. Планируется расширение сотрудничества между НИЦ "Курчатовский институт" и Национальной Академией наук Республики Беларусь. Партнеры хотят объединить усилия в организации научных исследований и проведении опытно-конструкторских работ. 

Также обсуждаются программы культурно-гуманитарного сотрудничестве, например, экскурсиях для школьников из Беларуси. 

Ранее стали известны даты проведения Международного юридического форума в 2021-м году. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: петербург и беларусь, сотрудничество, форум, форум регионов беларуси и россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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