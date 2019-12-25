Путешествия по России: куда ехать, если закрыты границы?

В этом году пандемия коронавируса скорректировала планы многих любителей заграничного отдыха. Из-за риска распространения инфекции Россия закрыла границы и теперь не выпускает своих граждан за пределы страны.

Piter.TV пообщался с создательницей проекта "Родина в натуре", путешественницей Марией Киндиренко. В свои 25 лет девушка побывала во многих уголках нашей необъятной страны. Маша исследовала побережье Крыма от Ялты до Гаспры, вместе с друзьями продолжает изучать неповторимую Карелию, автостопом исколесила Алтай и Кавказ.

Путешественница рассказала нам об особенностях поездок по России и посоветовала места, которые стоит посетить в сезон закрытых границ.

"Карелия – она такая огромная, что не хватит и отпуска, чтобы всю ее посмотреть. От знакомой всем Рускеалы до заповедника Паанаярви. А еще есть Ладожские острова, шхеры, мысы – все это можно найти в краю тысячи озер", - заявила Мария.

По словам девушки, Карелия идеально подойдет для людей, которые любят походы и природу. Здесь есть сотни мест, где можно остановиться с палаткой и созидать.

Вместе с друзьями путешественница создала авторские туры, участники которых смогут подняться на Хийтольские скалы и гору Паасо, посмотреть на удивительно красивый остров Соролансари, увидеть самое большое пресноводное озеро Европы – Ладогу, остановиться на реке Вуокса и насладиться видом на Лосевские пороги, проплыть по знаменитым ладожским шхерам на небольшом корабле. Все это и многое другое предлагают авторы проекта "Родина в натуре". Примерный бюджет на выходные составит 5-7 тысяч рублей.

Еще одним местом, которое на всю жизнь запомнилось Марии – это Кавказ. "Горы. На них можно смотреть бесконечно. Эльбрус завораживает и манит", - отметила девушка.

В Приэльбрусье множество водопадов и озер, которые стоит посетить. Например, урочище Джилы-Су (в переводе с карачаево-балкарского языка "теплая вода"). Это курортная местность, которая находится в Зольском районе Кабардино-Балкарии на северной стороне Эльбруса. Здесь очень много термальных источников и водопадов. Вверху по реке Кызыл-Кол расположен самый крупный (40м) водопад урочища Джилы-су – Сылтран-су (Султан-су). Кроме него, есть другие водопады – Кызылкол-су, Каракая-су (Тузлук Шапа) и Гитче Чучхур (Эмир).

"Помимо водопадов на Кавказе есть уникальные лечебные источники, родники с газированной водой. Не отъезжая от урочища, есть еще одно интересное место – Плато Бермамыт с нереальным видом на самую высокую точку России", - рассказала путешественница.

Плато Бермамыт на удивление малоизвестное чудо природы в Карачаево-Черкессии. По мощности оставляемого впечатления оно способно сравниться с Гранд Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг места дополнительный ореол недоступности и тайны.

Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа. Туристы увидят совершенно несимметричные склоны, резные каньоны и каменные столбы. Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров.

Одной из причин, ради которой стоит проделать этот нелегкий путь, является невероятный вид на Эльбрус. Сюда едут за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы. Здесь нет сувениров, кафе, многочисленных туристов. Плато почти закрыто от всего окружающего мира, что сегодня огромная редкость.

Пять дней обошлись Марии в 13 тысяч рублей вместе с билетами. "На Кавказе мы пару раз ночевали в палатке и снимали квартиру", - отметила девушка.

По сравнению с Кавказом, путешествовать по Алтаю оказалось гораздо дороже. За 17 дней пришлось отдать около 40 тысяч рублей с человека, это с учетом билетов и того, что Маша с друзьями передвигалась автостопом и ночевала в палатке. При этом впечатления, которые остались после посещения этого удивительного края тяжело описать словами.

"Алтай – это собрание всего самого красивого на Земле. Горы, бирюзовые реки, кристально чистые озера… И все это в одном крае", - вспомнила Мария.

Девушка призывает туристов построить свой собственный маршрут по одной из самых красивых дорог мира – Чуйскому тракту.

"Так вы сможете посмотреть все основные алтайские красоты: Марсианскую долину, Гору Актру, Озеро Джангысколь. Затем посетите и долину Чулышман, самый труднодоступный водопад в России – Учар и нереально красивое Телецкое озеро", - говорит собеседница Piter.TV.

По версии National Geographic, Чуйский тракт входит в число десяти самых красивых дорог мира. Считается, что тысячелетия назад здесь существовала тропа, по которой проходила одна из ветвей Великого шелкового пути. Стоит отметить, что никаких документальных свидетельств не осталось, как и не сохранились фрагменты дорожной кладки.

Начинается Чуйский тракт в Новосибирске от площади Будагова у здания Автовокзала на Красном проспекте. В городской черте он проходит по таким автомагистралям как улица Большевистская и Бердское шоссе. Пересекая ряд населенных пунктов, выходит на границу Алтайского края в районе поселка Тальменка.

Минуя Курайскую и Чуйскую степи, за Ташантой, в 20 километрах от монгольской границы, Чуйский тракт заканчивается таможенным постом.

Любителям морских курортов Мария советуют посетить Крым. Там есть жилье на любой кошелек. По полуострову можно путешествовать с палатками, остановиться в хостеле, дорогом отеле или в гостевом доме.

"Можно планировать путешествие по любому бюджету", - подчеркнула девушка.

Мария проехала практически весь Крым по побережью от Ялты до Гаспры. По ее мнению, для семейного отдыха отлично подойдут Севастополь и Феодосия. При этом путешественница призывает туристов внимательно выбирать пляж, так как не везде можно купаться.

"Там есть проблема, что не ко всем пляжам можно подойти. Смотришь на карту, думаешь: "Класс, здесь я смогу искупаться, поэтому остановлюсь в этом городе". По факту многие отели делают городские пляжи частной территорией, это незаконно, но очень часто с этим встречались. В интернете такой информации не найдешь, если только на форумах посмотреть. Чаще всего узнаешь о закрытых пляжах по факту. Мы с этим столкнулись неожиданно, у нас не было даже мысли о том, что такое может быть. Есть пляжи при отелях, есть пляжи городские, общедоступные", - рассказала нам Мария, добавив, что в Крыму в основном галечные пляжи с ракушками.

Изюминкой полуострова Маша назвала гору Ай-Петри, высота которой достигает 1234 метров. Также она посоветовала посетить Ялту и Ласточкино гнездо, которое присутствует на всех открытках. Рядом с Феодосией находится крымское сафари – парк львов "Тайган". Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, парк начал работать с 12 июня 2020 года. На его территории запрещено находиться без масок и с проявлением ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк).

Кроме того, Мария побывала в Туапсе. По сравнению с Крымом, достопримечательностей там значительно меньше.

"Там тоже морской берег, там дешевле гораздо, чем в Крыму из-за того, что не такой туристический поток. Туда можно приехать за спокойным отдыхом – приехал в дом и живешь там. Там просто красиво, как в Геленджике, например. Пляжи с галькой. Вода где-то чистая, где-то не очень. Понятно, что не лазурные берега", - отметила путешественница.

Меньше всего Марии понравилось в Ейске. Она отметила, что на пляжный отдых в этот курортный городок лучше не ехать.

"Сам по себе Ейск мне не понравился. Туда можно ехать спортом заниматься, потому что там сильные ветра, если есть желание посерфить, к примеру. На пляжный отдых в Ейск лучше не ехать. Там дешево, но прямо уныло. Все на уровне маленького провинциального городка, который вроде бы как курортный, но явно не соответствует многим требованиям. Там, конечно, природа красивая, Ейская коса красивая, но я бы туда не советовала ехать именно как на курорт", - посоветовала путешественница.

В народе бытует мнение, что отдых на российских курортах порой обходится дороже, чем заграницей. Собеседница Piter.TV частично подтвердила эту информацию. Мария заявила, что цены зависят от аппетитов человека. Она уверена, что если он хочет потратить много денег, то он их потратит. При этом всегда можно найти более дешевые варианты – проживание в палатках и хостелах.

При этом девушка считает, что российский туризм не готов к наплыву людей, особенно тех, кто привык отдыхать с комфортом.

"У нас это все сильно проседает. Люди расстраиваются, когда приезжают и видят совдеповские гостиницы. Нам тщательно нужно искать, чтобы комфортно отдохнуть. Но именно по природной красоте Россия не уступает загранице. Нужно путешествовать по стране, очень много красивых мест есть. Но если ехать за комфортом и all-inclusive, то, я боюсь, что люди этого не получат", - заключила путешественница.

Фото: Мария Киндиренко