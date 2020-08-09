Сенатор оценил усиление группировки войск США в Европе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что оно ведет к деградации в сфере безопасности в Европе

Он заявил, что многие европейские политики стали жертвами геополитической игры Вашингтона, поверив в якобы характерную для России агрессию и желание восстановить СССР военным путем. В результате этого НАТО приблизились к границам РФ, несмотря на то, что Россия не стремилась оказывать какого-либо давления на альянс.

– Именно НАТО приближается к России, а не Россия к НАТО, именно НАТО самим своим существованием нарушает принцип неделимости безопасности в Европе, именно НАТО наращивает в Европе свою военную активность, а не наоборот, – заявил Косачев ТАСС.

В результате этого, как считает политик, сфера безопасности в Европе деградирует. По словам сенатора, ответственность за это лежит на США, а также на тех странах, которые приветствуют у себя усиление американского контингента.

Видео: YouTube / euronews (in English)

