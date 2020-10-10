Сергей Лавров объявил о заключенном соглашении между Баку и Ереваном в Москве.

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров и официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Последняя опубликовала на собственной странице в Facebook соглашение сторон конфликта. Известно, что переговоры состоялись в Москве на протяжении десяти часов в закрытом формате, в них принимали участие главы МИД Баку и Еревана.

Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК Сергей Лавров, глава МИД России

Также Азербайджан и Армения приступят к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования". Чиновники подтвердили неизменность переговорного формата по Нагорному Карабаху. Конкретные параметры урегулирования будут утверждены дополнительно.

В МИД Армении назвали главную задачу переговоров в Москве по Карабаху.

Видео: МИД России