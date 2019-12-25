В ЕС считают, что не вернутся к отношениям пятилетней давности с США

Жозеп Боррель прокомментировал возможные изменения в отношениях ЕС и США.

В Евросоюзе считают, что не вернутся к отношениям пятилетней давности с США. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. Чиновник не считает, что ЕС откатится до той ситуации, в которой диалог с Вашингтоном находился до момента избрания президентом США Дональда Трампа.

Мы не идем обратно к отношениям, которые были 5 лет назад. Многое случилось с тех пор, например Brexit, рост Китая Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

В частности, Еврокомиссия надеется сотрудничать с США по финансированию разработок вакцин, а также справедливому распределению препаратов от COVID-19. Специалисты разработали предложения по "Новой повестке дня для глобальных изменений". В пресс-релизе ЕК говорится о том, что победа Джо Байдена на президентских выборах в США в связке с геополитической и экономической реальностью позволяет сформировать уникальную новую трансатлантическую стратегию отношений между ЕС и Вашингтоном. Вопросы сотрудничества могут быть согласованы в рамках саммита, который состоится в первой половине 2021 года.

Журналист проник на секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и прервал ее.

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