В ЕС выступили за переговоры по Карабаху без предварительных условий

Жозеп Боррель рассказал о позиции ЕС по решению конфликта в регионе.

В ЕС выступили за переговоры по Нагорному Карабаху без предварительных условий. Об этом во время выступления перед депутатами в Европейском парламенте заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель.

Мы были очень активны на этом направлении в последние дни, у меня была возможность пообщаться с главами МИД Азербайджана и Армении, я призвал их прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике

Эксперт уточнил, что ведет речь о самых масштабных столкновениях, начиная с 1993-1994 годов. По мнению Борреля, данный региональный конфликт не может иметь военного решения. ЕС призвал Баку и Ереван прекратить бои и вернуться к переговорам под эгидой минской группы ОБСЕ.

Боррель осудил сокращение дипмиссии Польши и Литвы в Белоруссии.