Боррель осудил сокращение дипмиссии Польши и Литвы в Белоруссии

В документе сказано, что это противоречит диалогу Белоруссии и ЕС и еще больше изолирует белорусскую власть.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил решение Белоруссии сократить дипмиссии Польши и Литвы. Об этом сказано в распространенном заявлении.

Жозеп Боррель сожалеет, что белорусские власти выдвинули такое безосновательное решение. По его словам, это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске. Кроме того, "действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство". Глава дипломатии ЕС напомнил, что это "было подтверждено во время европейского саммита 1 октября". Тогда все члены ЕС обратились к белорусским властям с просьбой прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных и уважать свободу СМИ и общества.

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