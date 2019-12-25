В Германии провели опрос об отношении к Путину

Немцы положительно относятся к Владимиру Путину.

В Германии провели опрос об отношении к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на данные опроса Центра восточноевропейских и международных исследований ZOiS.

По данным исследования, почти 34% граждан из восточной части ФРГ называют Путина эффективным лидером. Многие респонденты подчеркнули, что российский лидер обладает таким качеством, как напористость в России и за рубежом. Помимо этого, жителям Германии импонирует, что Путин отстаивает традиционные ценности и близость к народу. Авторы издания считают, что подобное мнение о президенте России сложилось на фоне ассоциации России с СССР, который посодействовал мирному объединению ФРГ и ГДР 30 лет назад.

В прошлом месяце Владимир Путин обошел своего американского коллегу Дональда Трампа в рейтинге доверия среди жителей 13 развитых стран (Японии, Канады, Австралии, Великобритании, Южной Кореи, Нидерландов, Италии, Испании, Швеции, Дании, Франции, Германии и Бельгии).

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Фото: kremlin.ru