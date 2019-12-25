Дмитрий Киселев предложил судить Алексея Навального за клевету

Журналист призвал судить политика, как только он вернется домой в Россию после лечения.

Телеведущий Дмитрий Киселев предложил судить оппозиционера Алексея Навального за клевету. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Киселева, в рамках следствия необходимо изучить все обстоятельства дела. Нужно запросить документы из немецкой клиники "Шарите".

Недавно Киселев остановился в гостинице Xander в Томске. В августе там останавливался Алексей Навальный. Ведущий посчитал, что, если бы вещество действительно использовалось в комнате, попасть в нее "можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения". Журналист посчитал, что картина в Томске контрастирует с тем, что происходило в Солсбери.

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