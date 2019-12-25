По предварительным данным, 10 машин БТР замечены рядом с резиденцией занимающего пост президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В центре Минска появилась бронетехника. Об этом сообщают очевидцы.

Площадь Государственного флага рядом с Дворцом Независимости оцеплена. На территории дежурят милиционеры и военные. Также там сосредоточена основная часть БТР. Кроме того, рядом с резиденцией Лукашенко замечены автомобили с колючей проволокой.

Напомним, что 9 августа состоялись выборы президента Белоруссии. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Многие посчитали, что выборы фальсифицированы. Белорусы начали выходить на акции протестов. Они считают, что были допущены нарушения демократической процедуры. Лукашенко отмечал, что видит в протестах влияние Запада.

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