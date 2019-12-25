Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

Чтобы содержать пенсионеров потребуется в два раза увеличить налоги.

На лекции во Львовском политехническом университете премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет. Об этом сообщает Украина.ру.

Шмыгаль отметил, что компании не хотят увеличивать налоги, но это необходимо для содержания пенсионеров. Он добавил, что власти через 15 лет просто не смогут платить пенсионерам пенсии.

Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика. - Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Украинские власти смогут выплачивать "лишь небольшую социальную пенсию". По факту, гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость. Шмыгаль полагает, что решение есть: необходимо создать накопительную пенсионную систему.

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