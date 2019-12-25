В результате обстрела ранены четыре мирных жителя.

При ракетном обстреле Гянджи погиб один мирный житель. Об этом сообщил МИД Азербайджана в своем Twitter.

Город расположен в 60 км от границы с Арменией. Несмотря на это, армянская сторона нанесла ракетный удар по второму по величине городу. Гяндже нанесен большой ущерб. Помимо одного погибшего, пострадали еще четверо мирных граждан. В МЧС Азербайджана заявили о спасении двух граждан в Гяндже. Оба оказались под завалами разрушенного дома.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе начался военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация войск. Стороны достаточно часто сообщают о новых раненных.

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Фото: Twitter / MFA Azerbaijan