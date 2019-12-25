Специалист считает, что ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции в России, сохранятся еще на один-два года.

Стало известно, когда Россия снимет ограничения по COVID-19. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на предположение вирусолога, бывшего заведующего лабораторией центра "Вектор" Александра Чепурнова.

Чупернов отметил, что россиянам нужно научиться правильно пользоваться вакцинами. До тех пор, пока они этому не научатся, частичные ограничения на территории страны будут действовать.

В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами. Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков. - Александр Чепурном, вирусолог

На данный момент ученые не имеют представления о результативности и длительности иммунитета при вакцинации против коронавируса. Как отметил вирусолог, для этого необходимо много данных. Он убежден, что разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Как только ученые поймут, как это работает, в России начнут использовать соответствующие препараты.

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