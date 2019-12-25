Зеленский одобрил указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил указ о привлечении высококвалифицированных IT-специалистов из Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте президента страны.
Правительство Украины намерено упростить получение вида на жительство для граждан Белоруссии и оптимизировать порядок получения разрешения на работу для иностранцев и лиц без гражданства.
Согласно указу, кабинет министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Белоруссии. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций.
- говорится в сообщении
Кроме того, украинские власти начнут признавать необходимые для работы документы, выданные компетентными органами Белоруссии.
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Фото: pixabay
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