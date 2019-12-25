Азербайджан взял семь сел в Карабахе

Азербайджанские ВС освободили семь сел в Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Накануне Алиев сообщил об освобождении села Мадагиз (Суговушан) на агдеринском направлении.
Лидеры России, США и Франции недавно обсудили вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Они призвали прекратить боевые действия. Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон соболезнуют семьям убитых и раненных. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Ереван и Баку возобновить переговоры без условий.
Ранее мы сообщили, что глава Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже.
Фото: pixabay
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