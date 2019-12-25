Глава Карабаха приказал прекратить огонь по Гяндже

Арутюнян решил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей.

Глава Карабаха Араик Арутюнян приказал прекратить огонь по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа. Об этом он написал в Facebook.

В после он упомянул, что если противник не сделает соответствующих выводов, то удары возобновятся.

По моему распоряжению сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов по городу Гянджа. Сейчас я поручил прекратить стрельбу, чтобы избежать невинных жертв среди мирных жителей. - Араик Арутюнян, глава Карабаха

Сегодня, 4 октября, в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы Армении обстреляли Тертер и Горадиз Физулинского района. В армянском минобороны данную информацию опровергли. Столица Нагорно-Карабахской республики Степанакерт подверглась обстрелу со стороны Азербайджана. Прогремело более 10 взрывов.

Ранее мы сообщили, что озвучена предполагаемая причина гибели морских животных.

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