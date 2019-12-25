Араика Арутюнян рассказал о начале консультаций с политиками и военными.

В Нагорном Карабахе заявили об отсутствии современного оружия у военных. По словам президента самопровозглашенной непризнанной республики Араика Арутюняна, виновные за ситуацию с отсутствием современных средств вооружения ответят. Слова политика приводят журналисты Sputnik. Арутюнян уточнил, что азербайджанские беспилотники наносили большой урон Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент НКР задал вопрос о том, почему армянская сторона не создала аналогичных вооружений.

За это, по словам президента Карабаха, ответят все, кто занимал ответственные должности в течение последних десятилетий. В то же время, Карабах воевал по сути не только с Азербайджаном, но также с Турцией и боевиками с Ближнего Востока. Против них воевали солдаты Армии обороны Карабаха и добровольцы материал Sputnik

На данный момент руководство НКР ведет политические консультации вместе с военными и экс-главами Нагорного Карабаха. По словам Арутюняна, гражданская война не станет выходом из ситуации. Он призвал чиновников и народ сплотиться и обдумать следующие шаги.

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