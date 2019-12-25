Президент Армении начал консультации об урегулировании карабахского конфликта

Армен Саркисян призвал провести политические консультации за 10 дней.

Президент Армении начал политические консультации об урегулировании карабахского конфликта. Об этом политик заявил в интервью для информационного агентства "Арменпресс". Армен Саркисян заметил, что на урегулирование консультаций он отвел 10 дней. По словам главы государства, он узнал о заключенном соглашении только из СМИ. Оттуда же он получил данные об условиях договора.

Учитывая глубокую озабоченность значительной части народа, обусловленную сложившейся ситуацией, с целью согласования в кратчайшие сроки решений, вытекающих из нашей повестки защиты общенациональных интересов, я немедленно инициирую политические консультации Армен Саркисян, президент Армении

Политик уверен, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе можно назвать общенациональным вопросом по значимости. Саркисян добавил, что любые шаги, касающиеся интересов и прав Армении и Арцаха должны являться предметом всеобъемлющих обсуждений. Президент призвал к решению вопроса исключительно на основе общенационального консенсуса.

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